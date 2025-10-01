Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Україна намагається рухатися вперед, але водночас гальмує багато процесів": нардеп Осадчук про євроінтеграцію
Ексклюзив

"Україна намагається рухатися вперед, але водночас гальмує багато процесів": нардеп Осадчук про євроінтеграцію

Євген Козярін
1 жовтня, 2025 середа
21:23
Суспільство Андрій Осадчук

Україні критично важливо відкрити переговори про вступ до ЄС. Це і політичний акт, і політичний жест, і безпосередньо початок процесу

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат фракції "Голос" Андрій Осадчук.

!"Я вам хочу нагадати, що колишня віцепрем'єрка з євроінтеграції Стефанішина, яка зараз працює послом України в США, планувала закінчити скрінінг ще десь в травні-червні і в липні відкрити перший кластер переговорів про вступ в Європейський Союз.  Якось воно вже так все забулося, і ми зараз з вами тішимося з того, що завершився скрінінг. Це можна було все робити набагато раніше, бо знову ж таки нам критично важливо відкрити переговори. Це і політичний акт, і політичний жест, і безпосередньо початок процесу. Цього не відбулося", - заявив він.

Осадчук вважає, що противників вступу України більше, ніж дві країни.

"Я думаю, що тут все набагато глибше, бо і Угорщина, і Словаччина, вони просто дозволяють собі публічно висловлювати дуже жорсткі антиукраїнські заяви, в тому числі і щодо членства в Європейському Союзі, але є така стійка підозра, що вони є в тому числі проксі багатьох сил в Європі, які, в принципі, не дуже щасливі від ідеї розширення Європейського Союзу на схід. Я про це багато говорив, бо я це бачив своїми очима не раз і не два, що зараз не тільки в Брюсселі, а в багатьох європейських столицях давно є риторика про те, що не треба поспішати. Що з одного боку всі усвідомлюють і цінують відданість України європейським цінностям, європейській інтеграції і бажанню України бути в сім'ї європейських народів", - сказав нардеп.

На його думку, з іншого боку Угорщина і Словаччина є доказом того, що коли один раз поспішили та створили собі величезні проблеми.

"Бо Словаччина, Угорщина, її теперішнє керівництво - це значно більшою мірою проблема Євросоюзу і Брюсселю, ніж України. Бо замість того, щоб Євросоюз виступав як єдине ціле, у них фактично діють якісь колаборанти, які ретранслюють політику Москви. І це абсолютне жахіття для репутації Європейського Союзу. Тому є багато людей, які кажуть: "Не варто поспішати". І тут ми повертаємося до якості реалізації багатьох ініціатив, які брала на себе Україна", - зауважив він.

Осадчук наголосив, що безумовно, український парламент і частина українського уряду всі ці тяжкі роки війни робили і роблять дуже велику роботу по євроінтеграції.

"З іншого боку, зараз, от коли ми з вами розмовляємо, Україна далеко не виконала всі свої зобов'язання по плану України, так званий Ukraine Facility, відповідно до якого ми отримуємо в тому числі фінансування, грантове фінансування з ЄС. Це доконаний факт. І це питання перш за все до монокоаліції, яка мала б забезпечити належне проходження відповідних законопроектів через Верховну Раду, але цього не відбулося з різних причин. Одна із причин, коли під прапорець Євросоюзу намагаються пхати всякі незрозумілі ініціативи і в результаті те, що ми обіцяли Європейському Союзу, ми не виконуємо. І ці факти безумовно відомі всім, як в Києві, так і в Брюсселі", - заявив нардеп.

Він згадав в цьому контексті законопроєкт щодо НАБУ і САП.

"При цьому всі пам'ятають історію заколоту 22 липня, коли Україна продемонструвала Європейському Союзу, що вона здатна впродовж 12 годин зробити поворот на 180° в питаннях не просто антикорупційної політики, а в ключових питаннях дотримання демократії. Бо все, що відбулося 22 липня, воно просто жахливо за формою і по суті. І вже після тої історії, ще тоді в липні, я прогнозував, що це буде, на жаль, мати вплив на ухвалення ключових рішень з просування України до Європейського Союзу. І зараз, на жаль, так виглядає, що ті прогнози справджуються, бо ми з вами сьогодні 1 жовтня тішимося, що завершився скрінінг, а насправді б мали вже давно тішитись, що почався переговорний процес хоча б по першому кластеру. Цього не відбулося", - додав Осадчук.

Він зауважив, що з одного боку Україна величезними зусиллями намагається рухатись вперед.

"Намагається виконувати свої зобов'язання, але та сама Україна сама гальмує багато процесів і знову ж таки це питання до тих, хто взявся керувати цією країною, хто взяв на себе відповідальність за монопольне ухвалення політичних рішень на всіх рівнях державної влади. І це знову ж таки питання до них, щоб вони розуміли і усвідомлювали наслідки і відповідальність. Бо виключно від них залежить, чи зможемо ми виправити всі ті помилки, чи зможемо ми відновити довіру, яка була втрачена після 22 липня. Це все питання не риторичні, але знову ж таки, я сподіваюся, що висновки будуть зроблені", - підсумував нардеп.

