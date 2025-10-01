Зеленський: Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС

Про це Зеленський сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

"Ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера "Основи". Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Європа має дотримуватися своїх обіцянок – так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання.

"І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір. Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, ми також підтримуємо країни Західних Балкан: вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому", - запевнив президент України.