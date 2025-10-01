Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зеленський: Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС

Дмитро Марценишин
1 жовтня, 2025 середа
20:48
Суспільство Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)

У середу, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про завершення внутрішнього скринінгу законодавства на відповідність нормам Євросоюзу

Зміст

Про це Зеленський сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

"Ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера "Основи". Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні", - заявив Зеленський. 

Він наголосив, що Європа має дотримуватися своїх обіцянок – так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання. 

"І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір. Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, ми також підтримуємо країни Західних Балкан: вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому", - запевнив президент України. 

2025, середа
1 жовтня
21:45
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є поранені
21:40
Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією
21:37
Оновлено
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
21:23
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Україна намагається рухатися вперед, але водночас гальмує багато процесів": нардеп Осадчук про євроінтеграцію
21:18
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 жовтня
21:11
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 10 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
21:10
Оновлено
Чорнобильська АЕС
Атака РФ по енергетиці: на Чорнобильській АЕС без електропостачання залишився конфайнмент, на Чернігівщині запровадили графіки відключень
20:02
OPINION
Гегсет і генеральські бороди
20:00
Огляд
Білий дім
Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
19:50
Андрій Гнатов
Близько 20 тис. північнокорейців виготовляють військову продукцію у РФ, – начальник Генштабу Гнатов
19:44
монети
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки на шаг
19:15
Ексклюзив
Ворог спробує обійти Куп'янськ або змусити вийти звідси Сили оборони, - офіцер 116 ОМБр ЗСУ
19:09
Ексклюзив
ЗСУ
"Тут досить цікава тактика ведення бою": нацгвардієць Кузик про ситуацію на Добропільсько-Покровському напрямку
19:01
Ексклюзив
Демограф Гладун назвав категорії населення, які найбільше виїхали з України, та розповів, скільки чоловіків покинули країну
18:51
Північний потік 2
У Польщі заарештували українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
18:50
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів з російського полону
18:41
Оновлено
Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі
18:17
Огляд
вибори в Чехії
Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України
18:02
Володимир Вакуленко
Слідчі завершили розслідування вбивства окупантами письменника Вакуленка та інших цивільних на Ізюмщині
18:02
Андрій Юсов
"Всі затримки відбуваються з провини держави-агресора", - Юсов про обміни полоненими з РФ
18:01
OPINION
Молдовани свою справу зробили. Тепер черга Європи
17:45
Ексклюзив
виставка "Позивний: Художник"
Війна очима воїнів: до Дня захисників і захисниць у музеї історії Києва відкрили виставку "Позивний: Художник"
17:35
сили ППО
У серпні українська ППО знищила 10215 повітряних цілей ворога
17:33
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
"Списків не існує": нардеп Цимбалюк про перелік діячів, яких прагне вбити РФ
17:16
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 79 боїв, на Покровському напрямку найгарячіше
17:08
OpenAI
OpenAI запустила модель Sora 2, яка може створювати реалістичні відео та аудіо
16:54
Російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС, заочно повідомили про підозру
16:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:39
школярі
З "Пакунку школяра" дозволили витрачати кошти на книги
16:02
OPINION
Крадії на війні стають небезпечними для життя і наших повоєнних перспектив
16:01
російський диктатор Володимир Путін
Кремль може почати переслідувати європейські активи в Росії, - NYT
15:49
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
15:36
Огляд
ЗАЕС
Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю
15:30
Ексклюзив
Чисельність населення в Україні
Це не вирок, а прогноз-попередження: демограф Гладун про те, що до 2050 року в Україні залишиться 25 млн людей
15:27
звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
Зеленський надав звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
14:06
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос
14:02
OPINION
Нова доктрина Пентагону: "Зв'яжися і дізнаєшся"
13:29
Дмитро Медведєв
Медведєв відреагував на слова Трампа, який назвав його "дурником"
13:14
Ексклюзив
Тайвань нафта
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
13:05
Володимир Зеленський
Суми, Покровськ, Краматорськ, Куп’янськ, Староконстянтинів: Зеленський видав указ про нові міста-герої в Україні
Більше новин
