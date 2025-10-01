Зеленський: Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС
У середу, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про завершення внутрішнього скринінгу законодавства на відповідність нормам Євросоюзу
Про це Зеленський сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради.
"Ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера "Основи". Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що Європа має дотримуватися своїх обіцянок – так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання.
"І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір. Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, ми також підтримуємо країни Західних Балкан: вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому", - запевнив президент України.
- У липні голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що Україна успішно завершила перевірку ще двох розділів переговорної рамки з ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе