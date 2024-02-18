Україна погодила безпекові угоди ще з кількома країнами, - Зеленський

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Три угоди є. Сьогодні в нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод. Ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії", - сказав президент.

За його словами, підписані угоди з Німеччиною та Францією є "дуже важливими й потужними". Наразі немає гарантій безпеки зі Сполученими Штатами, проте Зеленський бачить "в цьому в найближчому часі позитив".