Україна погодила безпекові угоди ще з кількома країнами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодила безпекові угоди ще з "кількома державами", крім вже підписаних із Британією, Францією й Німеччиною
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Три угоди є. Сьогодні в нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод. Ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії", - сказав президент.
За його словами, підписані угоди з Німеччиною та Францією є "дуже важливими й потужними". Наразі немає гарантій безпеки зі Сполученими Штатами, проте Зеленський бачить "в цьому в найближчому часі позитив".
- Зокрема, на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна також прагне якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов’язання перед Україною.
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