Україна та Словаччина планують запустити залізничне сполучення між Києвом і Братиславою
Україна та Словаччина планують розширити залізничне сполучення: до кінця року хочуть з’єднати Київ з словацькими містами Братиславою та Кошице
Про це за підсумком міжурядових консультацій України й Словаччини повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.
"Наприкінці року плануємо з’єднати Київ з основними словацькими містами – Братиславою та Кошице. Залізничне сполучення стане можливим зі зручною пересадкою в Чопі", - йдеться у повідомленні.
Також Деркач розповів, що наразі працюють над будівництвом вузької колії до Ужгорода, яка, зокрема, дозволить забезпечити пасажирське сполучення Братислава – Чоп до Ужгорода. Цей напрямок планують запустити у 2025-2026 роках.
Крім того, Україна та Словаччина хочуть розвивати пункт пропуску Павлове – Матіовце не лише як вантажний, а й як пасажирський. Для цього планують змінити профільну угоду.
"Автомобільні пункти пропуску. Маємо результати і в цьому напрямку. Фіналізуємо текст Угоди про спільний митний та прикордонний контроль. Наразі текст у словацької сторони. Найближчим часом очікуємо його направлення до Єврокомісії для коментарів", - зазначив Деркч.
За його словами, також є домовленість про розширення пункту пропуску Ужгород – Вишнє Нємецьке для пішоходів. Для збільшення пропускної спроможності ведуться роботи з реконструкції наявного та будівництва нового пасажирського термінала, розмежовування руху вантажного та пасажирського транспорту.
"Також працюємо над збільшенням вантажопідйомності для пункту пропуску Малий Березний – Убля. Прагнемо, щоб його перетинали вантажівки до 5 тонн. Словацька сторона наразі вивчає таку можливість зі свого боку. Це дозволить розвантажити рух на "Ужгороді", - додав Деркач.
- 7 жовтня в Ужгороді прем’єр-міністри України та Словаччини, Денис Шмигаль та Роберт Фіцо, провели другі міжурядові консультації.
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