Україна та Словаччина цьогоріч запустять новий залізничний маршрут Київ - Кошице

Про це інформує Міністерство відновлення України.

Державна секретарка міністерства транспорту Словаччини Деніса Жілакова заявила, що словацький уряд схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ - Кошице.

"Маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває організаційно-підготовча робота для запуску нового маршруту, а саме:

обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю

зміна платформи на станції Ганіська поблизу Кошице

підготовка автобусного сполучення з Ганіськи до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице

укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею

робота над пошуком джерел фінансування проєкту

28 березня на Закарпаття у Чоп прибув перший міжнародний поїзд із Праги, який став стартом нових прямих щоденних залізничних рейсів між Україною та Чехією.