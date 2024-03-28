Україна та Словаччина цьогоріч запустять новий залізничний маршрут Київ - Кошице
Цього року Україна та Словаччина планують запустити новий міжнародний маршрут, який з'єднає залізничні станції Києва та Кошице
Про це інформує Міністерство відновлення України.
Державна секретарка міністерства транспорту Словаччини Деніса Жілакова заявила, що словацький уряд схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ - Кошице.
"Маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває організаційно-підготовча робота для запуску нового маршруту, а саме:
- обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю
- зміна платформи на станції Ганіська поблизу Кошице
- підготовка автобусного сполучення з Ганіськи до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице
- укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею
- робота над пошуком джерел фінансування проєкту
28 березня на Закарпаття у Чоп прибув перший міжнародний поїзд із Праги, який став стартом нових прямих щоденних залізничних рейсів між Україною та Чехією.
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