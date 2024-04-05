Україна та Угорщина 4 квітня провели переговори: Єрмак відзвітував про результати

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Під час онлайн-зустрічі Україна та Угорщина обговорили шляхи розв’язання основних питань двостороннього порядку денного. Угорську делегацію очолив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сіярто, українську - Андрій Єрмак.

"З 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили вже п’ять. У питаннях національних спільнот є узгоджені позиції, які напрацювали та попередньо зафіксували робочі групи. Робота триває й буде фіналізована в найкоротші строки", - повідомив Єрмак.

Участь у зустрічі також взяли: віцепрем’єр-міністри Ольга Стефанішина та Михайло Федоров, заступники Єрмака Ігор Жовква та Олена Ковальська, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита, голова Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

За словами Єрмака, є суттєвий прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на спільному кордоні. У пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" уже цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Відкриється новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош".

"Нові перспективи на економічному, інфраструктурному, соціальному та інших напрямах дадуть обом нашим країнам змогу стати сильнішими й заможнішими. За кожним із цих напрямів сформовані спільні робочі групи. І вони вже виробили пакет ефективних рішень. Працюємо", - наголосив очільник Офісу президента.