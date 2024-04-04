Угорщина виступатиме проти будь-якої пропозиції НАТО, "яка призведе до ескалації" в Україні, – Сіярто

Про це він сказав під час зустрічі НАТО в Брюсселі, де міністри закордонних справ обговорюють довгострокову підтримку України, передає Sky News.

Під час свого виступу Сіярто сказав: "Ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією в найближчий період".

На думку дипломата, існують "наміри протилежного", і деякі з обговорюваних пропозицій "безсумнівно перетнуть деякі лінії, які досі вважалися червоними".

Позиція Угорщини у війні РФ проти України

Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні 2023 року очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні того ж року Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу. Також Угорщина заявила про підтримку так званого мирного плану Китаю щодо України.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає за доцільне підтримувати "раціональні відносини з росіянами, особливо у сферах економіки та енергетики".

30 серпня Орбан заявив, що Україна за жодних умов не може перемогти Росію, тому пріоритетом має бути не незалежність країни, а життя людей. В українському МЗС відповіли, що не торгують суверенітетом.

У листопаді минулого року в уряді Угорщини заявили, що не підтримують вступ України до ЄС. "Україна абсолютно корумпована, не дозріла до членства в ЄС", - наголосив голова адміністрації угорського прем'єра Гергей Гуйяш. Він сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

21 березня 2024 року очільники МЗС Угорщини та Словаччини заявили, що не братимуть участі у фінансуванні чеської ініціативи із закупівлі снарядів для ЗСУ.