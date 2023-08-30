Орбан: Без залучення росіян до європейської архітектури безпеки спокій громадян ЄС неможливий

Про це він сказав в інтерв'ю ексведучому Fox News Такеру Карлсону, який відомий своїми антиукраїнськими поглядами й раніше звинувачував Україну в підриві Каховської ГЕС.

"Моя особиста точка зору полягає в тому, що без залучення росіян до європейської архітектури безпеки ми не можемо забезпечити безпечне життя європейських громадян. Але зараз, на жаль, усе йде проти цього", - сказав Орбан.

На його думку, офіційна позиція НАТО збігається з позицією Угорщини, згідно з якою необхідно робити все для миру. Орбан наголосив, що зовнішня політика Сполучених Штатів спрямована на підтримку українців, "але це політика не НАТО, а США".

За його словами, Росія наразі не загрожує безпеці НАТО.

Позиція Угорщини у війні РФ проти України

Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.