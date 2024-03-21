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Угорщина та Словаччина відмовились приєднатися до ініціативи Чехії щодо снарядів для України

21 березня, 2024 четвер
18:38
Війна з Росією

Очільники МЗС Угорщини та Словаччини заявили, що не братимуть участь у фінансуванні чеської ініціативи із закупівлі снарядів для ЗСУ

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На підсумковому брифінгу у Празі 21 березня після зустрічі у Вишеградському форматі очільники міністерств закордонних справ Словаччини й Угорщини заявили, що не братимуть участь у фінансуванні чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.

"Угорщина не надавала і не надаватиме жодних озброєнь Україні. Ми не беремо участі у жодних спільних зусиллях, які перетворюються у спільні поставки зброї. У той самий час ми продовжуємо найбільшу гуманітарну операцію в історії Угорщини", – сказав угорський міністр Петер Сійярто.

Його колега зі Словаччини Юрай Бланар також виступив проти надання Україні зброї та підтвердив, що Братислава не братиме участь у чеській ініціативі та не надсилатиме летального озброєння Україні, оскільки, на їхню думку, "цей конфлікт не має військового вирішення".

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України у червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.

15 березня міноборони Португалії заявило, що виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України.

19 березня міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України у рамках ініціативи Чехії.

21 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи допомоги Україні.

Теги:
Словаччина
Чехія
Угорщина
зброя для України
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