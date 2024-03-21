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У МЗС Чехії повідомили, що вже отримала 300 тисяч снарядів, які закупили для України

21 березня, 2024 четвер
03:16
Війна з Росією снаряди

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо їхньої закупівлі за межами ЄС та передачі Україні

Заяву глави чеського МЗС оприлюднила газета The Guardian.

За словами Ліпавського, ці снаряди забезпечать життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

"У нас є безпосередній досвід 40 років перебування в ролі сателіта Москви, держави, у яку в 1968 році вдерлися російські танки, щоб приборкати Празьку весну", - зазначив міністр.

Очільник МЗС підкреслив, що Чехія не може стояти осторонь і дивитися на те, як Україна залишається без військової допомоги.

"Ніхто не хоче повертати ті радянські часи, і я маю сказати, що [чеське] населення дуже чутливе до цього", - наголосив Ліпавський.

Джерела The Guardian додали, що перші снаряди надійдуть до червня.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України у червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.

15 березня міноборони Португалії заявило, що виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України.

19 березня міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України у рамках ініціативи Чехії.

Теги:
Чехія
зброя для України
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