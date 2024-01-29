Україна вимагатиме відповідальності підрядника з Туреччини за недобудовані станції метро в Дніпрі
Міськрада Дніпра звертатиметься по заяви та відповідальність до посольства Туреччини й міжнародних бізнес-спільнот через втечу забудовника метро Limak, який зник з будмайданчиків, забрав весь персонал, техніку та документи
Про це повідомляє мер Дніпра Борис Філатов.
"Шановні містяни, щодо ситуацій з метро і турецьким підрядником-втікачем. Коротко та офіційно. Після того, як ще в перші дні повномасштабного вторгнення турецький Limak здимів з будмайданчиків – забравши весь персонал, техніку та документи, міжнародна польська компанія ILF, що здійснює технічний нагляд за будівництвом підземки, зафіксувала всі порушені ними зобовʼязання та надала оцінку залишених ними робіт", - написав мер у телеграм.
За його словами, Limak як підрядник мав відповідальність як за контрактом і міжнародним тендером, який окремо схвалювали закордонні партнери, так і за гарантіями, котрі вони надавали європейським банкам.
"Але в нашій країні такі пригоди з турецькими "партнерами", на жаль, непоодинокі", - додав Філатов.
Він зауважив, що про недоброчесність підрядника і відмову знайти компроміс вже давно поінформовані Кабмін, Торгово-промислова палата та правоохоронці.
"На черзі відповідні заяви до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-спільнот. Бо наше завдання досягти справедливості в офіційній площині. Дати приклад того, що зневага та байдужість врешті зіграє проти тих, хто їх виявляє", - наголосив мер.
За його словами, місто поки вимушене шукати інші варіанти для підтримки недобудованих Limak тунелів та закінчення робіт у метро, коли для цього буде можливість.
- У Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю. Попередньо, він триватиме 6 місяців.
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