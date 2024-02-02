Українська влада має наполягати на перепохованні Коновальця у Києві, - голова ОУН Червак

Таку думку висловив громадський та політичний діяч, голова ОУН, перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Богдан Червак в етері телеканалу "Еспресо".

"У Роттердамі, де знаходиться могила Євгена Коновальця, є велика загроза, що після закінчення терміну оренди цієї могили, вона може бути викопана і ми опинимось у дуже неприємній ситуації. Пам'ять про полковника у Роттердамі зникне, а в Україну могила цієї постаті так і не буде перенесена", - зазначив Червак.

Він нагадав, що під час похорону Коновальця у Роттердамі, українська еліта пообіцяла, що як тільки відновиться українська державність, могила буде перенесена в Київ.

"Минуло понад 30 років, а обіцянка не виконана. Тіло Коновальця перебуває у Роттердамі, а не в Києві. Сьогодні склалися всі необхідні умови, щоб українська влада зробила цей крок та відважилась на перепоховання полковника саме в Києві. Зауважте, не в Зашкові, де він народився, не у Львові, який асоціюється з Коновальцем, а саме у Києві. Оскільки це постать загальноукраїнського масштабу, це провідний державний і політичний діяч", - зауважив Червак.

Дивлячись на хроніку часів УНР, Симона Петлюру, Володимира Винниченка, Михайла Грушевського показують із Коновальцем. Він завжди присутній на цих відео та світлинах, нагадав голова ОУН.

"Це була людина, яка ухвалювала державні та військові рішення. Без нього неможливо уявити УНР чи перші визвольні змагання. На жаль, у Києві про Євгена Коновальця мало що говорять. Так, є вулиця Коновальця, меморіальна дошка, але немає пам'ятника, а головне - ми не перепоховали полковника у Києві, як обіцяли", - додав Червак.