Про це нагадує проєкт Ukrainian Military Honour.

"В УВО діяли організаційно-кадрова, розвідна, бойова і пропагандивно-політична референтури. Усі члени організації суворо підпорядковувалися військовій дисципліні та наказам зверхників. Військовики формувалися в окремі осередки як на території Галичини, так і у Вінниці, Києві, Полтаві та Харкові. Також створювались закордонні представництва, зокрема у Чехо-Словаччині, Німеччині, Литві. Вони підтримували Організацію політичними акціями, закупали для неї зброю і видавали літературу", - йдеться у повідомленні.

30 липня в історії України також ознаменовано такою подією як початок дії Валуєвського циркуляру.

"30 липня але1863 року міністр внутрішніх справ Петро Валуєв зі схвалення імператора Олександра II розіслав до цензурних комітетів Києва, Москви і Санкт-Петербурга секретний лист, яким заборонив видання будь-яких книг і підручників українською, окрім творів художньої літератури. Хоча Валуєвський циркуляр не був юридичним актом, означався як тимчасовий і суперечив закону про цензуру, він залишався чинним до падіння самодержавства через півстоліття", - пише з цього приводу JNSM.

Й вже 30 травня 1876 року у розвиток Валуєвського циркуляру Олександр II підписав Емський указ, яким повністю заборонив не лише видання українською книг, але навіть текстів до нот, ввезення українських книг з-за кордону, а також можливість влаштовувати українською театральні вистави.

