Українські правозахисники звернулися в МКС щодо розслідування вбивства військовополонених в Оленівці

Відповідну заяву зробили Регіональний центр прав людини разом із партнерами - Медійною ініціативою за права людини, Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Yahad-In Unum, OSINT FOR UKRAINE та Спільнотою Оленівки.

Як встановили правозахисники, два вибухи в бараку, які спричинили пожежу у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії № 120, були навмисною атакою РФ. Це підтверджують фізичні сліди, свідчення очевидців та експертні висновки. На момент трагедії колонія перебувала під повним контролем російських окупаційних сил, що підтверджує відповідальність російської сторони.



Унаслідок вибуху загинуло щонайменше 45 полонених, ще щонайменше 9 померли через ненадання медичної допомоги, а близько 140 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом жертвами трагедії стали близько 200 осіб.



Правозахисникам також вдалося ідентифікувати осіб, які ймовірно були причетні до вчинення цих злочинів. За їхніми даними, це начальник колонії Сергій Євсюков, директор "Держслужби виконання покарань ДНР" Юрій Дорошенко, російський генерал Сергій Суровікін, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін та інші.

Зазначається, що усі зібрані докази, разом зі свідченнями потерпілих, результатами експертних досліджень, фото- та відеоматеріалами, передані до Міжнародного кримінального суду.

Правозахисники звернулися до прокурора МКС з проханням якнайшвидше розпочати розслідування фактів масового вбивства та катування українських військовополонених в Оленівці, які мають ознаки воєнних злочинів, передбачених статтею 28 та статтею 8(2)(а)(і-іi) Римського статуту.

Крім того, вони просять запросити у палати досудового провадження видачу ордерів на арешт винних осіб у зв’язку з наявністю в їхніх діяннях ознак зазначених воєнних злочинів.

"Ми віримо, що міжнародне правосуддя продемонструє свою непохитність, і винні у цих жахливих воєнних злочинах понесуть заслужене покарання", - наголосили українські правозахисники.

Теракт в Оленівці: що відомо

Збройні сили РФ у ніч на 29 липня 2022 року здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.

Тоді від вибуху зруйнувало приміщення, в якому перебували полонені українці: 53 людини загинули та понад 130 зазнали поранення.

У здійсненні теракту Росія звинуватила Україну: нібито удар здійснили реактивною системою залпового вогню Himars, яку Київ отримав від США. Загарбники навіть продемонстрували уламки, за їхніми словами, боєприпасу, нібито знайдені на місці події. Міноборони РФ запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста в колонію в Оленівці. Однак доступ представникам міжнародних організацій до місця трагедії не надали.

11 жовтня 2022 року Україна змогла повернути тіла 62 військових, серед них – загиблі під час масової страти в Оленівці. Однак точну кількість жертв цього злочину та список загиблих можна буде визначити лише після ідентифікації.

25 липня Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Тюрк спростував твердження Росії про те, що Оленівську в’язницю нібито обстріляли з ракетних систем HIMARS, та засудив відсутність відповідальності за вбивства українських військовополонених.

29 липня Служба безпеки України повідомила про підозру причетним до масового вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області в липні 2022 року - ексочільнику Волноваської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову та його колишньому першому заступнику Дмитру Нейолову.