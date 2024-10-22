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Український девелопер ENSO здобув престижну нагороду European Property Awards

Анна Хотіна
22 жовтня, 2024 вiвторок
16:45
Суспільство

Київська девелоперська компанія ENSO, представляючи Україну на міжнародній арені, стала переможцем престижної премії European Property Awards 2024-2025 (EPA). Її проєкт DIADANS отримав нагороду у категорії Residential High Rise Development, що відзначає найкращі висотні житлові комплекси

Зміст

Церемонія нагородження учасників відбулася в Лондоні.

"Ця нагорода підтверджує відповідність нашого проєкту найвищим європейським
стандартам", – підкреслив СЕО ENSO Раміль Мехтієв.

DIADANS складається з двох 31-поверхових веж, що поєднують сучасну архітектуру
з функціональністю бізнес-класу. Проєкт вирізняється елегантним дизайном та
зручним розташуванням у центрі Києва.

Премія EPA – одна з найвпливовіших у сфері нерухомості, яка існує понад 30 років.
Журі з більш ніж 100 незалежних експертів оцінює проєкти за критеріями дизайну,
якості, сервісу, інновацій, оригінальності та екологічності.

EPA є частиною глобальної ініціативи International Property Awards, заснованої в 1993
році. Премія відзначає досягнення в архітектурі, дизайні інтер’єрів, девелопменті та
ріелторських послугах не лише в Європі, а й по всьому світу.

Довідково:

Українська девелоперська компанія ENSO, заснована у 2017 році, займається розробкою, будівництвом та управління проєктами у сфері житлової та комерційної нерухомості.

Компанія зводить житлові комплекси загальною площею близько 400 тис. кв.м: Diadans, Перша колекція Poetica, Друга колекція Poetica та Fjord.

ENSO першою в Україні сертифікувала житловий комплекс за міжнародними екологічними стандартами. У 2020 році Diadans пройшов сертифікацію BREEAM International New Construction, яка включає оцінку енергоефективності, впливу будівлі на навколишнє середовище, безпеки для мешканців та відвідувачів, використання екологічних матеріалів для будівництва, зручності транспортної інфраструктури та ін.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Лондон
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