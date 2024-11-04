Українсько-польська зустріч на Via Carpatia: безпека, енергетика, культура

Міжнародна конференція "Українсько-польська зустріч" відбудеться у Києві 13 листопада в межах Сьомого Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia.

Мета міжнародної конференції - сприяти діалогу про співпрацю у сферах енергетики, оборони, економіки, освіти і культури.

Очікується присутність представників Міністерства оборони України, Міністерства стратегічних галузей промисловості, урядових структур Польщі, Консорціуму оборонної інформації, який об’єднує аналітиків з провідних українських та міжнародних дослідницьких центрів: Національного інституту стратегічних досліджень, інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, а також New Geopolitics Research Network та інших.

Українсько-польська зустріч включатиме панелі:

"Відбудова України. Напрямки співпраці України та Польщі, реалізація проєктів". Йдеться не лише про безпосередню відбудову зруйнованих об'єктів, а і про відновлення економіки та створення умов для повернення біженців.

"Україна — Польща: спільні енергетичні проєкти". Відновлення і розвиток енергетики є одночасно нагальною проблемою для вирішення і потенційно привабливим сектором для міжнародної співпраці.

"Військова, оборонно-промислова та інформаційна співпраця: досвід, успіхи та виклики". Російська загроза, численні безпекові виклики актуалізують розвиток оборонних галузей та співробітництва між Польщею і Україною. Відбудуться диспути щодо подолання перешкод у співпраці оборонних промислових компаній та пошуку додаткових джерел фінансування безпекових проєктів, спільних розробок сучасних інноваційних технологій.

Спеціальна дискусійна панель "Шедеври мистецтва як опора в хаосі війни", присвячена ролі класичного мистецтва та історичних символів у часи війни, об’єднає митців і політиків обох країн.

Напередодні, 12 листопада, відбудеться столична прем’єра вистави "Дзяди" за твором Адама Міцкевича, створеної у співпраці українських і польських театральних митців.

Ініціювали конференцію "Українсько-польська зустріч" співголови депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Микола Княжицький (ЄС), Артем Ковальов (СН) та голова польсько-української парламентської групи Марцін Босацький.

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Реєстраційна форма для учасників Форуму

Сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Сarpatia 2024 триватиме 11-13 листопада. Впродовж трьох днів триватимуть змістовні розмови на теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії.



Заходи Форуму Via Carpatia 2024 наживо транслюватиме телеканал "Еспресо".

Дискусійні панелі конференції покаже польський телеканал TVP World.

Форум Via Carpatia 2024 відбувається за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження". При цьому зміст подій Форуму не є офіційною позицією МФВ.