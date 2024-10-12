Українському письменнику та дипломату Юрію Щербаку виповнилося 90 років

Народжений 1934 року в Києві майбутній письменник у дитячі роки пережив евакуацію до Росії, а коли повернувся закінчив Київський медичний інсттитут й присвятив себе епідеміології. Роботу "в полі" з профілактики інфекційних захворювань та подолання наслідків моровиць поєднував з науково-дослідницькою діяльністю.

Писати почав під час хрущовської Відлиги. Це була як художня й документальна проза, зокрема, на близьку автору медичну тему, так і твори у жанрі антиутопії, де можна було вийти за межі дозволеного й передати на папері думки, які не можка казати вголос.

1968 року Юрієм Щербаком була видано "Хроніку міста Ярополя", де у фантастичній формі показано історія українського міста на прикладі кількох поколінь мешканців. Літературознавці припускають, що "Ярополем" у романі змальовано Кам'янець-Подільський, що частково підтверджує й сам письменник. Одначе, тоді твір було обрізано й понівечено цензурою. Повна його версія з'явилася 1983-го.

З початком революційних процесів Перебудови письменник і лікар долучається до розслідування Чорнобильської трагедії й за підсумками особистого спілкування з десятками безпосереньо задіяних у тих подіях та вивчення документів публікує документальну повість "Чорнобиль" (1987).

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Тоді ж, у 87-му, Юрій Миколайович Щербак стає секретарем правління Спілки письменників України й разом іншими провідними проукраїнськими спілчанами активно долучається до державотворчих процесів: обирається до тоді ще союзного парламенту, засновує екологічну асоціацію "Зелений світ", створює й очолює Партію зелених України. Влітку доленосного 91 року, як фаховий медик і, водночас, публічна, політична фігура стає першим міністром охорони здоров'я незалежної України (1991-1992).

Далі була у житті Юрія Щербака настав дипломатичний період - ним очолюються українські посольства в Ізраїлі, Мексиці, США, Канаді.

А потім знову повернення до письменницької праці, після 20-річної паузи.

У 2010-их роках з-під пера автора виходить політична трилогія-передбачення "Час смертохристів":

"Час смертохристів: Міражі 2077 року" (2011),

"Час Великої Гри. Фантоми 2079 року" (2012),

"Час тирана. Прозріння 2084 року" (2014).

Перший роман з цієї серії було визнано "Книгою року ВВС - 2011".

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Йдеться і про передбачення, і про застереження. Серед іншого, Юрій Щербак художньо описує невідворотню війну з агресивною Росією, а також детально зупиняється на імовірних варіантах розвитку взаємин з іншими країнами-сусідами та подає такими, що вже сталися, різномантні небезпеки, які породжені глобалізацією.

У 2016 році у письменника вийшов роман "Зброя судного дня" у такому ж політично-фетензійному стилі піднято проблему відновлення українцями ядерної зброї.