Укренерго запровадив аварійні відключення у більш ніж 10 областях України. Ситуація ввечері 5 червня
Увечері середи, 5 червня, у 12 областях України запровадили аварійні відключення електроенергії
Про це заявили у пресслужбі Укренерго.
З 20:40 аварійні відключення світла запровадили у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.
"Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання", - йдеться у повідомленні Укренерго.
- 5 червня через досить значний дефіцит в українській енергосистемі прогнозували триваліші планові відключення електроенергії.
- У четвер, 6 червня, по всій країні протягом доби діятимуть ліміти на споживання електроенергії.
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