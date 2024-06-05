По Україні 6 червня діятимуть ліміти споживання електроенергії

Про це повідомляє Укренерго.

"6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також в Укренерго зазначають, що при перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.