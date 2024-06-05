По Україні 6 червня діятимуть ліміти споживання електроенергії
У четвер, 6 червня, по всій країні протягом доби діятимуть ліміти на споживання електроенергії
Про це повідомляє Укренерго.
"6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.
Також в Укренерго зазначають, що при перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.
- 5 червня через досить значний дефіцит в українській енергосистемі прогнозували триваліші планові відключення електроенергії.
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