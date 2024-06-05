В Укренерго прогнозують триваліші відключення світла 5 червня: причина

Про це повідомляє Укренерго.

За словами, голови правління Укренерго Володимира Кудрицького, причиною тривалих відключень світла є дефіцит в енергосистемі. Також він сказав, за яких умов вдасться уникнути аварійних відключень, які були застосовані вчора.

"Якщо наші колеги будуть вкладатися в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути й більше. Залежно від того, чи ми говоримо про годину пік – ранок або вечір – чи ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч", - додав Кудрицький.