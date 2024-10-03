Укрпошта запустила голосування за дизайн марки до Дня волонтера
У четвер, 3 жовтня, Укрпошта запустила опитування за дизайн марки до Дня волонтера, 5 грудня. Голосування триватиме до 8 жовтня
Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
"Друзі, так історично сталось, що наші найкращі марки обираєте Ви. А одні з найкращих людей в Україні - це наші волонтери. Тому ми вирішили запитати Вас, яким саме має бути дизайн марки до Дня волонтера - 5 грудня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що голосування триватиме 5 днів - з 3 по 8 жовтня. Смілянський заявив, що 9 жовтня будуть оголошені результати опитування.
Проголосувати можна за посиланням.
- Укрпошта ввела в обіг марку "Під покровом Богородиці", яка присвячена до Дня захисників та захисниць України.
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