Укрпошта запустила голосування за дизайн марки до Дня волонтера

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Друзі, так історично сталось, що наші найкращі марки обираєте Ви. А одні з найкращих людей в Україні - це наші волонтери. Тому ми вирішили запитати Вас, яким саме має бути дизайн марки до Дня волонтера - 5 грудня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голосування триватиме 5 днів - з 3 по 8 жовтня. Смілянський заявив, що 9 жовтня будуть оголошені результати опитування.

Проголосувати можна за посиланням.