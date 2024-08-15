Укрзалізниця додала рейси між Одесою та Києвом

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Вказано, що поїзд №761/762 вирушатиме по окремих датах з Києва о 06:03, а з Одеси - о 14:20. Квитки вже можна придбати у застосунку Укрзалізниці.

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"Маршрутом курсуватиме "Тарпан" - міжрегіональний двосистемний поїзд ЕКр1-001, який цього літа святкує рівно 10 років експлуатації та пройшов плановий ремонт", - додали в компанії.