Укрзалізниця розпочала продаж онлайн-квитків на поїзди до Австрії
З 18 березня Укрзалізниця розпочинає продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні "Україна - Австрія". Їх можна придбати у мобільному застосунку
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Зокрема, йдеться про поїзди:
- Київ - Відень: відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку УЗ з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.
- Чоп - Відень: онлайн у мобільному застосунку УЗ та у міжнародних квиткових касах вокзалів.
В Укрзалізниці додають, що на наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом в Австрію, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень. Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.
Там також нагадали, що новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.
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