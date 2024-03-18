Укрзалізниця розпочала продаж онлайн-квитків на поїзди до Австрії

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Зокрема, йдеться про поїзди:

Київ - Відень: відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку УЗ з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

Чоп - Відень: онлайн у мобільному застосунку УЗ та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

В Укрзалізниці додають, що на наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом в Австрію, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень. Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Там також нагадали, що новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.