Укрзалізниця запустить перший дитячий вагон: коли перший рейс
Укрзалізниця оголосила про старт продажу квитків на перший в історії компанії дитячий вагон: перший рейс відбудеться у четвер, 8 серпня
Про це інформує пресслужба компанії.
Вказано, що дитячий вагон спроєктували за ініціативи Укрзалізниці в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки уряду Бельгії. Вагон курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня.
Вказано, що він оснащений так, щоб "найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі". Зокрема, в процесі піврічної модернізації вагон отримав низку рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.
Зазначається, що квитки у дитячий вагон можна буде придбати у застосунку Укрзалізниці - вагон матиме маркування "Дитячий". Їхня вартість аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому ж поїзді.
В Укрзалізниці нагадали, що діти до 5 років включно можуть подорожувати поїздами безкоштовно й не потребують окремого квитка.
"Ми системно рухаємось до нашої мети – стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі. Вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та турботу про найменших пасажирів на всіх етапах їхньої подорожі: від сучасних дитячих зон на 6 вокзалах до цього вагона. Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні – на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів", – розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
- Раніше стало відомо, що Укрзалізниця з 1 серпня розширює перелік потягів із жіночими купе. Зокрема послуга стане доступною ще на чотирьох рейсах далекого сполучення.
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