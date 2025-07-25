Уряд подав у Раду законопроєкт про допологові й післяпологові виплати на дитину

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Згідно з повідомленням Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13532, спрямований на підтримку сімей з дітьми та створення умов, що дозволяють поєднувати батьківство з роботою.

Законопроєкт має на меті підвищити народжуваність і реформувати систему підтримки у період до і після народження дитини.

Автори документа пропонують запровадити допологову допомогу для вагітних жінок — особливо для тих, хто не застрахований, на рівні близько 7 тис. грн на місяць.

Крім того, передбачається надання допомоги одному з батьків або родичу, який доглядає за дитиною до 1 року, а також фінансова підтримка (єЯсла) у разі виходу батьків на роботу після досягнення дитиною року.

Розмір допомог визначатиме Кабмін після ухвалення закону.