Уряд подав у Раду законопроєкт про допологові й післяпологові виплати на дитину
У Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про допологові й післяпологові виплати на дитину, спрямований на створення умов для підвищення рівня народжуваності
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Згідно з повідомленням Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13532, спрямований на підтримку сімей з дітьми та створення умов, що дозволяють поєднувати батьківство з роботою.
Законопроєкт має на меті підвищити народжуваність і реформувати систему підтримки у період до і після народження дитини.
Автори документа пропонують запровадити допологову допомогу для вагітних жінок — особливо для тих, хто не застрахований, на рівні близько 7 тис. грн на місяць.
Крім того, передбачається надання допомоги одному з батьків або родичу, який доглядає за дитиною до 1 року, а також фінансова підтримка (єЯсла) у разі виходу батьків на роботу після досягнення дитиною року.
Розмір допомог визначатиме Кабмін після ухвалення закону.
- Раніше уряд анонсував збільшення виплат при народженні дитини до 50 тис. грн.
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