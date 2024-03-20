Уряд пропонує податкову пільгу для продавців е-сигарет. Фахівці порахували потенційні втрати для бюджету

На це звернув увагу Центр громадянського представництва "Життя", який опублікував сьогодні відповідну аналітику.

Керівництво ВРУ протягом доби скерувало законопроєкт на розгляд комітету. Фахівці твердять, що так бюджет не отримає 15 мільярдів гривень за 2025-2028 роки.

У проєкті Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби", ініційованому Міністерством фінансів України, уряд пропонує надати податкову преференцію тютюновим виробам для нагрівання (ТВЕН) у порівнянні з сигаретами та сигарилами. Уряд пропонує до 2028 року досягнути акцизної ставки 90 євро на 1000 шт. для сигарет і сигарил, а для ТВЕН – лише 72 євро на 1000 шт. Таким чином податкова преференція для сигарет для нагрівання становитиме 20%.

"За розрахунками фахівців ГО "Життя", ухвалення податкової преференції для ТВЕН, ініційованої Міністерством фінансів України, призведе до недоотримання в держбюджет України 15 млрд грн за 2025-2028 роки, і з кожним наступним роком недоотримання до держбюджету від акцизів на ТВЕН становитиме щонайменше на 5,2 млрд грн. Таким чином до 2030 року втрати України становитимуть щонайменше 25,4 млрд грн. Всупереч інтересам України ці кошти з кишень громадян йтимуть на користь тютюнових компаній, включно з міжнародними спонсорами війни", – йдеться в документі.

Як зауважують у громадській організації, така позиція відображає інтереси тютюнової компанії Philip Morris International, яка контролює 80% ринку сигарет для нагірвання (ТВЕН) в Україні (які використовуються разом з пристроями IQOS) та визнана НАЗК міжнародним спонсором війни проти України. Нагадаємо, PMI є найбільшим міжнародним платником податків у Росії — у 2022 році ця компанія сплатила у бюджет РФ 4,756 млрд доларів.

"Дії Міністерства фінансів України в інтересах тютюнової індустрії порушують міжнародні зобовʼязання України взяті відповідно до ратифікованої Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (далі - РКБТ ВООЗ). Стаття 5.3. РКБТ ВООЗ визначає: "Під час розробки та здійснення своєї політики охорони громадського здоров'я з боротьби проти тютюну Сторони діють таким чином, щоб захистити свою політику від впливу комерційних та інших корпоративних інтересів тютюнової промисловості відповідно до національного законодавства", – наголосив виконавчий директор ГО "Життя" Дмитро Купира.

У громадській організації вважають, що Міністерство фінансів України намагається схилити українців до вживання сигарет для нагрівання (ТВЕН). На це вказує пояснювальна записка до законопроєкту №11090 та лист-відповідь міністерства на пропозиції громадськості.

Відтак громадськість закликала Верховну Раду України:

Забезпечити гармонізоване зростання акцизного податку на сигартеи для нагрівання (ТВЕН) на рівні із сигаретами та сигарилами до 90 євро на 1000 штук Прискорити виконання євроінтеграційних зобовʼязань України щодо встановлення мінімальної акцизної ставки на тютюнові вироби на рівні 90 євро на 1000 штук, передбачених Директивою 2011/64/EU.

Довідково. ВООЗ однозначно стверджує, що не існує жодних підстав вважати, що сигарети для нагрівання (ТВЕН) мають меншу шкоду у порівнянні з іншими тютюновими виробами. Незалежні дослідження демонструють, що рівні 22 шкідливих речовин у 2 рази вищі у iQOS, ніж у звичайних сигаретах, а рівні ще семи речовин перевищують такі у звичайних сигаретах у 10 разів. Таким чином вживання ТВЕН асоційоване з такими самими ризиками для легеневої системи, як і для курців звичайних сигарет.