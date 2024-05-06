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Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю через війну: що потрібно зробити

6 травня, 2024 понедiлок
20:17
Суспільство інвалідний візок
Зміст

В Україні спростили отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого захисника і захисниці. Є два шляхи отримати статус у місячний термін

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наразі цей статус можна отримати у місячний термін двома шляхами:

  • У паперовій формі – через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.
  • В електронній формі – через е-кабінет порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт перебуває у розробці).

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Що для цього зробити

Необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу. Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право просити повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб.

Докладніше з інформацією можна ознайомитися в інфографіці.

Фото: https://t.me/minre_ua

  • Які змін чекатимуть на тимчасово непридатних військовозобов'язаних після набуття чинності закону про мобілізацію, а також чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю 3 групи, читайте в нашому матеріалі.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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