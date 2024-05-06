Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю через війну: що потрібно зробити

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наразі цей статус можна отримати у місячний термін двома шляхами:

У паперовій формі – через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.

В електронній формі – через е-кабінет порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт перебуває у розробці).

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Що для цього зробити

Необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу. Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право просити повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб.

Докладніше з інформацією можна ознайомитися в інфографіці.

Фото: https://t.me/minre_ua