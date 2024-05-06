Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю через війну: що потрібно зробити
В Україні спростили отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого захисника і захисниці. Є два шляхи отримати статус у місячний термін
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Наразі цей статус можна отримати у місячний термін двома шляхами:
- У паперовій формі – через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.
- В електронній формі – через е-кабінет порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт перебуває у розробці).
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Що для цього зробити
Необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу. Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право просити повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб.
Докладніше з інформацією можна ознайомитися в інфографіці.
Фото: https://t.me/minre_ua
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