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Які зміни чекають на людей з інвалідністю: новий законопроєкт про мобілізацію

1 лютого, 2024 четвер
12:27
мобілізація мобілізація в Україні

До парламенту подали текст законопроєкту, що стосується мобілізації та проходження військової служби. Чи буде право на відстрочку для людей з інвалідністю

Кабінет Міністрів 30 січня передав до парламенту оновлену версію законопроєкту №10449, що стосується мобілізації та військової служби. Текст документа вже оприлюднено на офіційному порталі Верховної Ради.

У попередній версії "мобілізаційного законопроєкту" №10378 містилися норми про те, що право на відстрочку від мобілізації мали не всі люди з інвалідністю, а лише ті, хто мали I або II групу інвалідності. Через значну критику та низку зауважень, що стосувалися документа, в оновленій версії також внесені зміни до норми, що регулюють призов людей з інвалідністю.

Тож новою версією документа передбачено, що призову під час мобілізації не підлягають такі категорії осіб:

  • люди з інвалідністю
  • люди, які згідно з висновком ВЛК, є тимчасово непридатними для проходження військової служби на період від 6 до 12 місяців (з наступним переоглядом ВЛК).

Люди з інвалідністю II та III груп будуть зобов'язані пройти переогляд щодо придатності для проходження військової служби, крім тих, хто отримав групу інвалідності внаслідок захисту держави. Однак, хоча люди з інвалідністю звільняються від мобілізації, вони мають право на проходження служби за контрактом.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)", - прописано в тексті законопроєкту.

Крім того, в документі також ідеться про виключення висновку щодо обмеженої придатності до військової служби. Тому ті, хто сьогодні має такий висновок ВЛК, будуть проходити переогляд, якщо законопроєкт приймуть. 

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Теги:
Новини
Суспільство
Верховна Рада
Кабмін
ЗСУ
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