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Уряд виділив 5,7 млрд грн на купівлю житла для ветеранів

4 липня, 2024 четвер
15:11
Суспільство будинок, ключі від будинку

Уряд затвердив 5,7 мільярда гривень на виплату грошової компенсації ветеранам та членам їхніх сімей на придбання житла

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Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України

Зазначається, що кошти розподілені за трьома бюджетними програмами Мінветеранів на 2024 рік. Завдяки цьому грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2500 людей.

Кошти на придбання житла отримають: люди з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) захисників та люди з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів.

Також гроші отримають переселенці, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

“Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному - за умови, що воно обов’язково введене в експлуатацію”, - повідомив в.о. міністра у справах ветерані Олександр Порхун. 

У Міністерстві також додали, що у 2023 році були розподілені 5,9 млрд грн на компенсацію понад 2,6 тис. ветеранам війни та членам їх сімей. Вже 2155 з них придбали житло.

  • Міністерство у справах ветеранів України оголосило конкурс для громадських об’єднань ветеранів війни: вони можуть отримати до 700 тисяч гривень на втілення власних проєктів.

Теги:
Україна
Кабмін
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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