Уряд виділив додаткові 6,8 млрд грн на програму єВідновлення

Про це йдеться на Урядовому порталі.

"З цих коштів 2,4 млрд грн будуть спрямовані на ремонти житла українців. Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо Світовому банку, який фінансує цю програму та надає Україні грант на відповідну суму", - сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, ще 4,4 млрд грн будуть направлені на фінансування житлових сертифікатів для 3 тисяч громадян.

Також прем'єр-міністр зауважив, що завдяки програмі єВідновлення своє житло відновили майже 20 тисяч родин Харківської області.

Про програму єВідновлення

єВідновлення - державна програма допомоги для власників пошкодженого або зруйнованого через бойові дії житла. Подати заяву на допомогу можна у Дії.

У січні 2024 року єВідновлення запустило нову опцію: власники земельних ділянок, чиї будинки були зруйновані внаслідок агресії РФ, можуть звести новий дім на своїй ділянці.

Звести новий приватний будинок можна на території будь-якої громади, окрім тимчасово окупованих територій чи регіонів, де тривають активні бойові дії.

Пізніше у лютому Верховна Рада ухвалила закон, за яким українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат єВідновлення для купівлі домівки за програмою єОселя.

Також 10 липня уряд дозволив проводити обстеження зруйнованого житла і на території активних бойових дій. Це дасть змогу власникам помешкань отримати компенсації.