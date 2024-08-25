Усик хоче стати міністром спорту
Український боксер Олександр Усик заявив, що в майбутньому, можливо, стане міністром молоді та спорту України, але він не цікавиться політикою
Про це він розповів в інтерв’ю NV, передає hromadske.
Усик прокоментував питання, ким він бачить себе за 10 років. Спортсмен запевнив, що не покине бокс і додав, що, можливо, стане президентом Федерації боксу України, а згодом - міністром спорту.
Він наголосив, що не цікавиться політикою та не вірить в неї. Усик вважає, що політика - "це коли потрібно іноді сказати те, чого ти не зробиш, а я не міг би домовитися зі своєю совістю".
Водночас, на думку боксера, посада міністра спорту не є політичною. Вона для нього є менеджерською позицією, коли політика - "депутатством".
- 29 липня Усик заявив, що український спорт потребує реформ, а також масштабування. Він висловив готовність бути драйвером змін.
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