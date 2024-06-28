Уже три тижні затримують виплати для внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України, зазначив, що з 1 березня 2024 року більшість внутрішньо переміщених осіб позбавили виплат, була так звана оптимізація, і виплати залишили 536 тис. переселенцям
Про це він розказав в етері Еспресо.
"Всередині країни ми маємо 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО). З 1 березня цього року більшість ВПО позбавили виплат, була так звана оптимізація, і виплати залишили 536 тис. внутрішнім переселенцям. Це насамперед вразливі категорії людей, тобто люди з інвалідністю, багатодітні родині й так далі. Проте у червні вже три тижні затримують виплати для ВПО. До нашої асоціації звертається багато людей, яким ми допомагали в евакуації з Бахмата, та й у соцмережах нам пишуть, що ці 2 тис. гривень людям потрібні на їжу, ліки", - зауважив голова Асоціації молодих ВПО України.
Аркадій Петросян додав, що команда Асоціації молодих ВПО України відправили запит на публічну інформацію до Міністерства соціальної політики, щоб надали пояснення, чому затримують для ВПО виплати, навіть ті, на яких люди мають право.
- Раніше Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України, повідомляв, що з 3 млн ВПО, які отримували допомогу від держави, зараз адресові виплати надходять лише 536 тисячам людей.
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