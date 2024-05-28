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Влада "порізала" виплати майже всім категоріям внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України

28 травня, 2024 вiвторок
16:09
Суспільство

Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України, зазначив, що з 3 млн ВПО, які отримували допомогу від держави, зараз адресові виплати надходять лише 536 тисячам людей

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"На сьогодні у нас 4,9 млн внутрішньо переселених осіб (ВПО), 3 млн з них отримували допомогу від держави, зараз адресові виплати надходять лише 536 тисячам людей. Влада повністю "порізала" виплати майже всім категоріям ВПО. Виплати отримують тільки люди з інвалідністю, пенсіонери, сукупний дохід яких не перевищує 9 тис. грн. Це невелика кількість, яка не вирішує проблеми ВПО", - підкреслив голова Асоціації молодих ВПО України.

За його словами, на сьогодні жителі Бахмута, Маріуполя, Авдіївки, житло яких зруйноване, юридично не можуть довести цей факт, аби отримати компенсацію.

"Тому Асоціацією молодих ВПО України був розроблений законопроєкт №11161, який подали до Верховної Ради разом з народними депутатами від політичної партії "Європейська Солідарність". Згідно з цим законопроєктом ми створили механізм для ВПО, який допоможе жителям, наприклад, Маріуполя або Бахмута, тобто всім людям, житло яких залишилося на тимчасово окупованих територіях, отримати механізм компенсації житла. Бо держава ще в березні залишила людей без виплат, зараз нема шансу отримати компенсацію за житло. А ми розуміємо, що сучасна війна триває не тільки за територію, а й за кожну людину. У нас майже 5 млн ВПО, маємо розуміти, що більшість з цих людей – жінки з дітьми, які можуть поїхати як зараз, так і з повоєнної України, що стане великою демографічною кризою та трагедією для нас", - резюмував Аркадій Петросян.

Також читатйте: ВПО: хто може отримати цей статус та які зміни у підході до надання цих коштів у 2024 році

  • 21 травня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України інформувало, що люди, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб: після цього вони матимуть право на виплати ВПО
Теги:
Україна
Верховна Рада
Маріуполь
Війна з Росією
Авдіївка
Бахмут
Європейська солідарність
внутрішні переселенці
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