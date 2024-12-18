В Армії+ запустили опитування про якість і зручність військової форми

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства України.

У застосунку Армія+ стартувало нове опитування про доступні зразки жіночої та чоловічої військової форми, яке триватиме 14 днів.

У Міноборони нагадали, що у листопаді цього року розпочалося тестування нових зразків жіночої форми, зокрема демісезонної та зимової. Жіночий військовий одяг відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Різні форми одягу - один зі складників рівності під час служби між жінками та чоловіками.

"Військовослужбовці, жінки та чоловіки, повинні зосереджуватись на службі та виконанні завдань. Якщо одяг некомфортний та завдає клопотів під час несення служби — просимо поділитися цим в новому опитуванні. Ваші думки допоможуть вдосконалити одяг і зробити його ще більш комфортним і практичним", - пояснює заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У новому опитуванні 15 питань. Частина з них — відкриті та досліджують, наскільки зручним зараз є військовий одяг. Також військовослужбовці можуть лишити пропозиції, щоб зробити одяг ще більш зручним та зносостійким.

"Кожне опитування в Армія+ приводить до конкретних змін у нашому війську. На сьогодні пів мільйона військовослужбовців зареєструвалися у застосунку. А це значить, що ми маємо півмільйона думок, які можуть допомогти реформувати армію на краще. Це величезна сила, яка своїми голосами сьогодні може впливати на рішення завтра", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У Міноборони запевнили, що результати ляжуть в основу підготовки оновлених зразків одягу для військовослужбовців та майбутніх закупівель.