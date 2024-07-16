В Одесі п'яний чоловік кидався з кулаками на поранених військових і бажав їм смерті

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що інцидент стався 15 липня. Перехожий у нетверезому стані, побачивши військовослужбовців ТЦК, почав гучно лаятися та показувати непристойні жести.

Ти часом недалеко від військових ТЦК знаходились бійці ЗСУ, які проходять лікування у шпиталі. Почувши це, вони підійшли до громадянина та ввічливо попросили заспокоїтися.

На це нетверезий чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися із кулаками на військовослужбовців. Поранені військові змушені були чинити опір та заспокоїти громадянина.

Наголошується, що військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали.

"Образа військовослужбовців має жорстко каратися. Більшість військовослужбовців ЗСУ – мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому повага до ЗСУ має бути у кожного на першому місці", - підкреслили у командуванні.