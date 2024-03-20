В Одесі школи та дитсадки, які не мають укриттів на відстані до 100 метрів, перевели на дистанційку

Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

"Ми всі бачимо, що останніми днями "загроза балістики" звучить досить часто. Маємо реагувати оперативно та адекватно на виклики. Тому приймаємо рішення вулицями під час тривог не ходити. Будемо використовувати тільки ті укриття, що ближче, ніж 100 метрів до закладу освіти. Це означає, що ті школи та садочки, які використовували укриття на більшій відстані, три дні до канікул працюють дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Як розповіла Буйневич, власні укриття мають майже 200 одеських закладів освіти, інші використовують захисні споруди інших будівель, відстань до яких може становити 200-400 метрів. Ще дві школи і декілька десятків садочків не мають жодного укриття, тож вони вже певний час працюють дистанційно.

Буйневич зазначила, що за час канікул департамент освіти намагатиметься максимально розмістити класи цих закладів у будівлях шкіл, які мають власні укриття.

"Це вкрай необхідно, аби діти не ходили вулицею під час тривоги! Тобто, і уроки будуть в цих будівлях. Так, це важко. Фактично, вся система освіти міста за короткий термін мусить прилаштуватися до нового формату. До когось підселять дитячий садочок. У когось у школі буде ще одна школа. Зі своїми вчителями та розкладом", - розповіла директорка департаменту освіти Одеської міськради.

Вона наголосила, що у міськраді розуміють мінуси такого рішення, втім ставлять безпеку дітей на перше місце.