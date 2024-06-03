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В Офісі президента пояснили, чому не звертатимуться до Конституційного Суду щодо легітимності Зеленського

3 червня, 2024 понедiлок
15:42
Суспільство Володимир Зеленський на Великдень

Офіс президента не звертатиметься до Конституційного Суду, аби довести легітимність Володимира Зеленського

Зміст

Про це розповіла заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра в інтерв’ю Бабелю.

Вона заявила, що це є російським наративом і питання звернення до Конституційного Суду просуває Росія. Зокрема сказала, що цю тему на засіданні Радбезу ООН підіймав представник РФ Василь Небензя. 

За словами Ірини Мудрої, тоді Небензя казав, що українська влада мала б звернутися з питання легітимності Зеленського до суду, "але вона цього не зробить, бо боїться".

"Тож ми робимо висновок, що оці апелювання до Конституційного суду підкріплені російським наративом", - каже Мудра.

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Також за її словами, у листопаді 2023 року відбулися політичні консультації в межах діалогу Жана Моне за участі представників Євросоюзу, США, груп і фракцій Верховної Ради. А по завершенню підписали висновок про досягнення згоди та порозуміння між представниками всіх парламентських фракцій.

"Погодили, що вибори будуть після завершення війни, а парламент розробить спеціальний закон, який це врегулює. Здається, на це заклали не менше як шість місяців після закінчення воєнного стану. Тому, враховуючи норми Конституції, законодавство і домовленості парламентських фракцій, я вважаю, у президента немає підстав звертатися до Конституційного суду", - розповіла Мудра.

Довідка: Діалог Жана Моне за мир і демократію — це інструмент, розроблений Європейським парламентом для посередництва і діалогу між парламентарями й досягнення консенсусу, необхідного для формування демократичної парламентської культури та довіри. Названий на честь одного із засновників ЄС Жана Моне, перший діалог пройшов у жовтні 2016 року в будинку Моне в Базош-сюр-Гійонн.

  • 22 травня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук засудив тих осіб, які ставлять під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Воєнний стан
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