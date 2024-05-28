Політолог Магда пояснив, чому ОП не звернувся до Конституційного Суду щодо легітимності Зеленського

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У мене є тільки одне логічне пояснення, чому Офіс президента не звернувся до Конституційного Суду за відповідним рішенням. Тому що була, я так розумію, небезпека того, що в Конституційному Суді не буде кворуму і виникне ситуація, коли запит вже буде там і, відповідно, про це буде відомо. Знаєте, класична схема, коли пресслужба Конституційного Суду повідомляє, що надійшов той чи інший запит, а немає рішення. Російська пропаганда теж про це почала трубити всюди, де вона тільки може", - розповів Магда.

Політолог вважає, що на сьогодні Володимир Зеленський є легітимним: "Хоча мене не можна назвати прихильником Зеленського, але в будь-якому випадку його повноваження закінчуються з набуттям повноважень наступного президента".

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Виконавчий директор Інституту світової політики нагадав, що коли після Помаранчевої революції був третій тур президентських виборів, то Леонід Кучма на кілька місяців "пересидів" свої повноваження до інавгурації нового очільника країни в лютому 2005 року.

"Тоді ж це нікому абсолютно не муляло, ніхто не говорив, що Кучма вже нелегітимний: давай забирайся. Тоді був негатив каналізований проти Віктора Януковича зі зрозумілих причин. Помаранчева революція була, нагадаю, майже 20 років тому. Просто тепер, коли про начебто нелегітимність Зеленського починають розмірковувати Путін і Лукашенко - це вар'ятство. Лукашенко - на ньому взагалі нема де тавра ставити, а у випадку з Путіним - це ситуація, я б сказав, трохи складніша, бо він педалює цю тему для того, щоб перемикнути увагу з того, що він сам обирався на наступний президентський термін в тому числі на 20% окупованої української території і це точно нелегітимно", - наголосив Магда.

Що передувало

Інавгурація президента Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року. Відповідно до Конституції України термін повноважень президента становить 5 років. Таким чином, формально президентський термін Зеленського сплив 21 травня. Проте стаття 108 Конституції передбачає виконання президентом посадових обов'язків до вступу на посаду нового глави держави.

До повномасштабного вторгнення Росії передбачалося, що чергові вибори президента України пройдуть 31 березня 2024 року, проте в умовах воєнного стану їх довелося відкласти. Наразі термін воєнного стану продовжений до 11 серпня 2024 року.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук порадив тим, хто сумнівається у легітимності чинного президента, звертатися до Конституційного суду.

Єврокомісія визнає президентом України Володимира Зеленського й не сприймає закидів про його нібито нелегітимність через завершення п'ятирічного терміну на посаді президента.