"Україна не стане членом ЄС, це все театр": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 25 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 червня у світі з'явилися фейк та дезінформація.

Маніпуляція: Канадський юрист Димитрій Ласкаріс на своїй сторінці в X написав: "Немає жодного – повторюю, жодного – шансу на те, що Україна стане членом Європейського Союзу. Це все театр, друзі. "Початок переговорів про вступ до ЄС" – це фейковий, приємний наратив, створений для того, щоб відволікти нас від знищення України".

Спростування: Подібними тезами Димитрій Ласкаріс намагається дискредитувати процес євроінтеграції України. Наша держава вже зробила значний прогрес на шляху до членства в ЄС, виконавши низку важливих реформ, які визнали й підтримали європейські лідери. Початок переговорів про вступ до ЄС є важливим кроком, який відображає реальну зацікавленість Європейського Союзу в інтеграції України.

Дезінформація: Колишня членкиня Демократичної партії США Тулсі Габбард заявила: "Президентський термін Зеленського закінчився 20 травня. Він скасував вибори, прикрившись воєнним станом, тим самим призупинивши дію Конституції України, щоб залишитися при владі".

Спростування: Така заява є черговою спробою дискредитувати Президента України в рамках російської дезінформаційної кампанії про його так звану нелегітимність. Насправді українське законодавство не дозволяє проводити вибори в період воєнного стану, тому чинний президент України залишається повноправним і легітимним главою держави.