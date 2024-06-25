"Україна не стане членом ЄС, це все театр": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 25 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 25 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 червня у світі з'явилися фейк та дезінформація.
Маніпуляція: Канадський юрист Димитрій Ласкаріс на своїй сторінці в X написав: "Немає жодного – повторюю, жодного – шансу на те, що Україна стане членом Європейського Союзу. Це все театр, друзі. "Початок переговорів про вступ до ЄС" – це фейковий, приємний наратив, створений для того, щоб відволікти нас від знищення України".
Спростування: Подібними тезами Димитрій Ласкаріс намагається дискредитувати процес євроінтеграції України. Наша держава вже зробила значний прогрес на шляху до членства в ЄС, виконавши низку важливих реформ, які визнали й підтримали європейські лідери. Початок переговорів про вступ до ЄС є важливим кроком, який відображає реальну зацікавленість Європейського Союзу в інтеграції України.
Дезінформація: Колишня членкиня Демократичної партії США Тулсі Габбард заявила: "Президентський термін Зеленського закінчився 20 травня. Він скасував вибори, прикрившись воєнним станом, тим самим призупинивши дію Конституції України, щоб залишитися при владі".
Спростування: Така заява є черговою спробою дискредитувати Президента України в рамках російської дезінформаційної кампанії про його так звану нелегітимність. Насправді українське законодавство не дозволяє проводити вибори в період воєнного стану, тому чинний президент України залишається повноправним і легітимним главою держави.
- 22 червня повідомлялось, що колишній офіцер зі США Скотт Беннет поширює фейкову інформацію про те, що документи за підписом президента Володимира Зеленського не мають законної сили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.45 Купівля 40.45Продаж 40.95
- EUR Купівля 43.39Продаж 44.13
- Актуальне
- Важливе