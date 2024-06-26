"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами
Приклад Тищенка показує, наскільки Україна не готова до євроінтеграції
Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький в етері Еспресо.
"Вчора всі обговорювали суд на Миколою Тищенком, який ганебно побив колишнього військовослужбовця, мотивуючи це тим, що він бореться з так званими кол-центрами. А це групи людей, які телефонують пенсіонерам та всім іншим і розповідають: "Ваша картка заблокована, ви щось порушили, дайте нам свій номер, ми вам допоможемо. Дзвонимо з вашого банку". Насправді ж, вони крадуть гроші з цієї картки. Ось що роблять ці кол-центри. Тищенко не перший, хто почав "боротися" з кол-центрами. Був ще Дмитрук, теж колишній представник "слуг народу". По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів і кажуть: "Діліться з нами, ми будемо вам давати кришу", це 90-ті", - розповів він.
Виникає питання не лише до рекетирів, а й до тих, хто дозволяє цим злочинним "бізнесом" і шахрайським схемам існувати, зауважив Княжицький.
"Це означає, що не працює правоохоронна система і суди, існує адміністративний тиск на систему, а це і є головні вимоги нашої євроінтеграції. Це простий приклад від Тищенка, наскільки ми не готові до євроінтеграції. Таких прикладів тисячі", - додав він.
Коментуючи розслідування про анонімний Telegram-канал "Джокер" і його власника, нардеп зазначив, що це ще один з різновидів кол-центрів.
"Справа не в якомусь дрібному шахраю, який бере гроші у влади і намагається шантажем переслідувати бізнеси. Таких є багато, це ще один з різновидів кол-центрів. Те, що такі люди заходить в парламент, - вони і зараз там є. Наприклад, Тищенко, Дмитрук і багато інших, яких привела влада. Це такі самі люди, просто вони борються з такими самими як вони. До демократії це не має жодного відношення", - зауважив Княжицький.
За його словами, питання не в тому, хто є власником Telegram-каналу. Проблема в тому, що влада вирішила будувати свою пропаганду на анонімних Telegram-каналах і обмеженій свободі слова через телемарафон.
"Очевидно, це ефективно не працює, це принесе шкоду самій владі. Але закон про регулювання мереж доступу, який дає змогу державі обмежувати шахрайство, маніпуляції і брехню через різні соціальні мережі, навіть не виноситься на засідання комітету. Тому що вони для себе не бачить іншого способу управління, бо не хочуть будувати демократію, це все пов'язані речі", - резюмував Княжицький.
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20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.
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Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.
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Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції.
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Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".
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Очільник МВС України Ігор Клименко прокоментував напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання.
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.
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Згодом, після службового розслідування із правоохоронних органів звільнили поліцейського, який був поруч Тищенком під час інциденту з колишнім військовим.
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25 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця.
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Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками.
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