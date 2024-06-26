"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами

Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Вчора всі обговорювали суд на Миколою Тищенком, який ганебно побив колишнього військовослужбовця, мотивуючи це тим, що він бореться з так званими кол-центрами. А це групи людей, які телефонують пенсіонерам та всім іншим і розповідають: "Ваша картка заблокована, ви щось порушили, дайте нам свій номер, ми вам допоможемо. Дзвонимо з вашого банку". Насправді ж, вони крадуть гроші з цієї картки. Ось що роблять ці кол-центри. Тищенко не перший, хто почав "боротися" з кол-центрами. Був ще Дмитрук, теж колишній представник "слуг народу". По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів і кажуть: "Діліться з нами, ми будемо вам давати кришу", це 90-ті", - розповів він.

Виникає питання не лише до рекетирів, а й до тих, хто дозволяє цим злочинним "бізнесом" і шахрайським схемам існувати, зауважив Княжицький.

"Це означає, що не працює правоохоронна система і суди, існує адміністративний тиск на систему, а це і є головні вимоги нашої євроінтеграції. Це простий приклад від Тищенка, наскільки ми не готові до євроінтеграції. Таких прикладів тисячі", - додав він.

Коментуючи розслідування про анонімний Telegram-канал "Джокер" і його власника, нардеп зазначив, що це ще один з різновидів кол-центрів.

"Справа не в якомусь дрібному шахраю, який бере гроші у влади і намагається шантажем переслідувати бізнеси. Таких є багато, це ще один з різновидів кол-центрів. Те, що такі люди заходить в парламент, - вони і зараз там є. Наприклад, Тищенко, Дмитрук і багато інших, яких привела влада. Це такі самі люди, просто вони борються з такими самими як вони. До демократії це не має жодного відношення", - зауважив Княжицький.

За його словами, питання не в тому, хто є власником Telegram-каналу. Проблема в тому, що влада вирішила будувати свою пропаганду на анонімних Telegram-каналах і обмеженій свободі слова через телемарафон.

"Очевидно, це ефективно не працює, це принесе шкоду самій владі. Але закон про регулювання мереж доступу, який дає змогу державі обмежувати шахрайство, маніпуляції і брехню через різні соціальні мережі, навіть не виноситься на засідання комітету. Тому що вони для себе не бачить іншого способу управління, бо не хочуть будувати демократію, це все пов'язані речі", - резюмував Княжицький.