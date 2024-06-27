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Журналісти оприлюднили 11 вимог Угорщини до України, про які Стефанішина озвучила намір "повністю втілити"

27 червня, 2024 четвер
13:28
Світ Віктор Орбан

Стали відомі 11 вимог прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо нацменшин, які він висунув в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС

Зміст

Про це пише Європейська правда.

Зазначається, що Україна отримала цей список ще у січні від глави угорського МЗС Петера Сійярто, проте досі  вимоги Угорщини були непублічними.

Серед 11 вимог Угорщини такі:

  1. Забезпечити на законодавчому рівні відсутність можливості одноосібного права директорів шкіл змінювати рішення щодо викладання певних предметів українською/угорською мовою (крім предметів "Українська мова", "Українська література" та "Історія України", викладання яких українською мовою передбачене відповідним законом).
  2. Забезпечити використання угорської мови в усьому освітньому процесі, у тому числі можливість використання угорської мови під час усіх інших заходів, зустрічей, засідань, а також у процесі створення іміджу закладу (у рекламі, на вебсайті тощо).
  3. Відновити на законодавчому рівні статус "школа національної меншини" з навчанням угорською мовою.
  4. Забезпечити право обрання мови навчання для вишів та закладів профтехосвіти, у тому числі приватних.
  5. Забезпечити можливість за заявою випускників шкіл отримати переклад угорською мовою завдань ЗНО та НМТ (крім завдань з української мови та літератури, іноземних мов).
  6. Територіальною сферою застосування законодавства про використання мов є не "адміністративна одиниця", а "населений пункт" (що юридично не є адміністративною одиницею). Просимо використовувати поняття "населений пункт" та "адміністративна одиниця" в якості територіальної сфери застосування.
  7. Наявність відповідної відсоткової кількості населення не дає автоматичного права на використання мови, потрібне ще ухвалення відповідного рішення місцевою владою. Прохання не повʼязувати застосування мовних прав з рішенням будь-якого органу (як-от місцевої ради) за умови дотримання необхідного співвідношення чисельності населення, а забезпечити їх національній меншині відповідно до закону (з урахуванням даних останнього перепису населення – наразі 2001 року).
  8. Умовою реалізації мовних прав національної меншини, що проживає на даній території "традиційно" (щонайменше 100 років), є принаймні 10% населення, а для "значної кількості" меншини – 15%. Просимо у випадку "традиційно" (щонайменше 100 років) проживаючої національної меншини скасувати умову наявності 10% населення.
  9. Мовні обмеження в повсякденному житті та непропорційне покарання за порушення мовних правил. Просимо на законодавчому рівні повністю зняти мовні обмеження у відображенні топонімів та географічних назв мовою національної меншини, у контактах з органами державної влади та в закладах охорони здоровʼя, під час спортивних заходів, в галузі туризму, а також щодо обовʼязкового відображення інформації українською мовою або використання субтитрів при поширенні будь-якої публічної інформації (наприклад, у кіно, театрі, на плакатах, у рекламі).
  10. Скасування концепції культурної автономії. Просимо включити поняття культурної автономії в правову систему. Просимо забезпечити право вільного використання національної символіки та право вільно відзначати національні свята.
  11. Обмеження використання угорської мови в політичному житті, запровадження обовʼязкового володіння державною мовою в суспільному житті та скасування можливості незалежного політичного представництва. Просимо забезпечити вільне використання мов під час парламентських та місцевих виборів і референдумів, скасування умовностей щодо використання мови національної меншини в суспільному житті та забезпечити права на представництво в парламенті.

Щодо першого пункту є компромісні формулювання, на які погодилася Угорщина: для розширення кількості предметів для вивчення українською потрібна згода/ініціатива батьків двох третин учнів.

Третій пункт для Угорщини є одним з ключових. Україна ж готова обговорювати запровадження статусу "заклад загальної середньої освіти національної спільноти", але пропонує надавати його лише школам, де угорськомовне викладання є у 75% або більше класів. Будапешт вимагає цей статус, якщо в школі є хоча б один угорськомовний клас, з усіма наслідками для таких шкіл.

Як зазначають у виданні, сьомий пункт є досить проблемним, адже "Угорщина, по суті, вимагає визнати всю Закарпатську область територією традиційного проживання угорців, із відповідними змінами, починаючи з двомовних вивісок навіть у тих пунктах, де угорці масово ніколи не проживали, або проживали колись, а зараз їх майже не лишилося".

Крім того, з 2001 року багато етнічних угорців поїхали з України; це пропонується ігнорувати.

В останньому пункті, за словами журналістів, по суті, йдеться про реформу виборчої системи, щоб забезпечити представництво угорської меншини у Верховній Раді. Проте Будапешт вже почав давати сигнали про готовність від неї відмовитися, хоч і не зняв вимогу повністю.

  • У вівторок, 25 червня, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконає 11 пропозицій Угорщини щодо прав національних меншин, які потрібні для вступу до Європейського Союзу.
Теги:
Україна
Закарпаття
Вступ в ЄС
Угорщина
членство в ЄС
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