"Вибори неможливі": в ЄС заявили, що не сумніваються в легітимності Зеленського

Про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії з зовнішньополітичних питань Петер Стано, передає Радіо Свобода.

Стано нагадав, що за Конституцією України чинний президент може виконувати посадові обов'язки до вступу на посаду нового президента, а провести нові вибори в умовах війни неможливо.

"Організувати вибори в такій ситуації неможливо. Хіба за таких умов можна збирати людей на виборчих дільницях? Вони стануть мішенню для Путіна", - сказав Стано.

Представник ЄС зазначив, що українське суспільство та політичні партії не мають сумнівів у легітимності чинного президента.

"В нас також немає сумнівів, що президент України - це Володимир Зеленський", - підсумував Стано.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук порадив тим, хто сумнівається у легітимності чинного президента, звертатися до Конституційного суду.

Інавгурація президента Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року. Відповідно до Конституції України термін повноважень президента становить 5 років. Таким чином, формально президентський термін Зеленського сплив 21 травня. Проте стаття 108 Конституції передбачає виконання президентом посадових обов'язків до вступу на посаду нового глави держави.

До повномасштабного вторгнення Росії передбачалося, що чергові вибори президента України пройдуть 31 березня 2024 року, проте в умовах воєнного стану їх довелося відкласти. Наразі термін воєнного стану продовжений до 11 серпня 2024 року.