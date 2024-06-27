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Чому мобілізують тих, хто підлягає бронюванню: пояснення нардепа Веніславського

27 червня, 2024 четвер
17:24
мобілізація військовий квиток, мобілізація

Член оборонного комітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський визнав проблему з бронюванням працівників критично важливих підприємств

Зміст

Про це йшлося в його інтерв'ю LIGA.net.

В Україні трапляються випадки, коли військовозобов'язаний, який підлягає бронюванню від мобілізації, відповідно до процедури йде в ТЦК для оновлення даних, проходить ВЛК, а йому видають повістку й відправляють у навчальний центр.

"Ця проблема на комітеті розглядалася. І я можу сказати, що тут, напевно, є частина відповідальності й нас як народних депутатів України, тому що ми не до кінця змоделювали саме отакий випадок", – сказав Веніславський, коментуючи такі ситуації.

"Дійсно є ситуація, коли громадяни України працюють на підприємствах, що є критично важливими,  вони відповідно до цього закону, який набув чинності, зобов'язані протягом 60 днів оновити свої військово-облікові персональні дані. І якщо на цей час людина незаброньована, працівник ТЦК та СП відповідно до своїх повноважень і закону може видати повістку для мобілізації, якщо цей громадянин підлягає мобілізації", - додав нардеп.

За його словами, ця проблема має два аспекти. По-перше, ТЦК можуть не мати  даних про те, що ці люди заброньовані. Політик наголосив, що якби керівники підприємств, установ, організацій, які забронювали своїх працівників, своєчасно подали всі необхідні документи, то цієї проблеми з ТЦК не виникало б.

"Частину тих, хто був заброньований у перехідний період, коли бронь закінчилася, зараз по-новому необхідно бронювати", - сказав Веніславський і нагадав, що нині терміни бронювання працівників в Україні продовжено.

"Тобто ця проблема знята", – заявив нардеп.

"Друга проблема - це ті громадяни, які можуть зараз бути заброньовані, оскільки вони працюють на підприємствах, які підпадають під критерії визначення постанови Кабінету Міністрів України і є важливими для функціонування держави. І тут виникає дійсно протистояння, ситуація, що, з одного боку, вони повинні оновити свої облікові дані й можуть бути мобілізовані, з іншого боку, вони будуть заброньовані буквально через тиждень-два", - зазначив Веніславський.

За його словами, цю проблему має вирішити електронне бронювання.

"Коли ті громадяни України, які мають право на бронювання, через відповідні мобілізаційні підрозділи мобілізуються в електронному вигляді, тобто подається інформація до ТЦК та СП, вона верифікується через бази даних фондів Державного страхування, Пенсійного фонду, які підтверджують, що такий громадянин дійсно працює в такому-то підприємстві. При цьому таке підприємство визнається  критично важливим. Ці чинники дозволяють автоматично через електронні засоби комунікації забронювати цих громадян України, й після цього вони можуть іти спокійно оновлювати свої військово-облікові дані, тому що вже в системі Оберіг буде написано, що вони є заброньованими", - пояснив член оборонного комітету ВР.

Нардеп наголосив, що проблема з бронюванням тимчасова, її вже майже вирішено.

  • На засіданні Кабінету Міністрів 5 червня затверджено постанову, яка вносить зміни у процедуру бронювання працівників від мобілізації. Основні зміни торкаються лімітів на кількість працівників, які можуть бути заброньованими, обов’язкові категорії для бронювання, терміни й критерії для визначення критично важливих підприємств, а також процедури бронювання через систему "Дія".

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Війна з Росією
Воєнний стан
Слуга народу
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