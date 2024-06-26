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Головна Спорт Титул, від якого відмовився Усик, віддали британському важковаговику

Титул, від якого відмовився Усик, віддали британському важковаговику

26 червня, 2024 середа
13:15
Спорт Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)

IBF віддала пояс, від якого відмовився українець Олександр Усик, тимчасовому чемпіону світу британцю Даніелю Дюбуа

Зміст

Про це повідомив інсайдер Ден Рафал

За його інформацією, IBF (Міжнародна боксерська федерація) проголосила володаря тимчасового титулу повноправним чемпіоном світу. Це сталося після того, як Олександр Усик відмовився від пояса IBF. 

Даніель Дюбуа проведе перший захист титулу 21 вересня у поєдинку проти Ентоні Джошуа. Обох цих боксерів українець перемагав, нового чемпіона - один раз, а претендента - двічі.  

Як Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик оголосив, що відмовляється від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) 26 червня. Він заявив, що дарує пояс британцям Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа, аби вони посперечалися за нього у вересні. Після цього українець перестав бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів британця Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. Відмова українця від поясу IBF означає, що у реванші з Ф'юрі 21 грудня в Саудівській Аравії на кону звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме. 

За словами промоутера Едді Хірна, очікується, що переможець поєдинку Дюбуа - Джошуа навесні 2025 року має зустрітися із сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу. 

Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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