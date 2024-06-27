В армії ще є стереотип, ніби жінка не може виконати завдання на рівні з чоловіками, - авторка книги "Жінки на війні" Парубій

Цим вона поділилася в етері Еспресо.

"У мене є історії про жінок, які пережили насилля у війську. Є десь там стереотип ще, він залишається, напевно не всюди, бо є жінки-командирки тобто там і такі історії є, але є ще десь стереотип насправді, що жінки не можуть повноцінно виконувати завдання, які можуть виконувати чоловіки. Насправді я хочу відзначити по дівчатах один момент: ми маємо пам’ятати, коли ми говоримо про них - їх не мобілізували, у нас жінок не мобілізовують, дівчата пішли добровільно", - наголосила журналістка.

Парубій загадала про історію Марічка, яка в 17 років пішла у військкомат, де її вигнали, а згодом у свій 19-й День народження вона знову пішла й досягла бажаного.

"Багато жінок пробивають собі шлях, вони хочуть захищати країну, йти на поле бою, а не просто сидіти й перегортати папери - ні, вони хочуть займатися бойовою роботою. Насправді вони дуже сміливі, я їх слухаю і дивуюся, яких ми маємо жінок. До речі, ще одна історія Яни: вона була дуже успішна в житті, мала все і чула про військо, що там погано, щось не так. Тому, каже, я хотіла змінити щось у тому війську, вирішила піти сама і перевірити, чи дійсно все так, як мені розповідають. І про Блискавку мені згадується: я мала в житті все, але не зробила нічого значущого для України, - розповіла авторка.

Що відомо про книгу "Жінки на війни"

Журналістка "Еспресо" презентувала книгу, яка народилася як підсумок телевізійного проєкту, розпочатого торік до Дня захисниць та захисників України.

Фото: ФБ/Khristina Parubiy

Жінки на війні – це 20 історій про життя військових. Усі вони на війну пішли добровільно. Брали участь в українських контрнаступах, були в гарячих точках російсько-української війни. Доти мали успішне життя, роботу, сім'ю.

Проєкт цими історіями не завершився. На телеканалі Еспресо надалі виходять нові історії про жінок. Авторка не планує зупинятися і поки будуть військові, котрі хочуть ділитися своїми історіями, буде про них писати й розповідати.