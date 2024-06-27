На Харківщині планують розширити примусову евакуацію з районів двох напрямків, - Синєгубов
У Харківській області планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми з небезпечних районів на Борівському та Куп’янському напрямках
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.
Він зазначив, що примусова евакуація стосується десятків населених пунктів у зоні небезпеки та десятків сімей.
"Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми", - розповів Синєгубов.
Також голова ОВА наголосив, що місцева влада прагне ухвалити рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з Борівського напрямку Ізюмського району.
"Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть", - пояснив він.
- 25 червня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що через перебування окупантів поблизу Торецька, у місті можуть оголосити примусову евакуацію.
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