На Харківщині планують розширити примусову евакуацію з районів двох напрямків, - Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що примусова евакуація стосується десятків населених пунктів у зоні небезпеки та десятків сімей.

"Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми", - розповів Синєгубов.

Також голова ОВА наголосив, що місцева влада прагне ухвалити рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з Борівського напрямку Ізюмського району.

"Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть", - пояснив він.