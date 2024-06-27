Якщо КНДР скерує у РФ інженерні війська, Росія зможе переправити додатковий ресурс на фронт, - військовий експерт Ступак

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Така історія дійсно є, вона розглядається вже не перший рік, ще з травня 2022 року росіяни фантазували: "виписати 100 тисяч північнокорейських братів". З того часу щось не вдалося. Зараз орієнтовно росіяни можуть отримати приблизно 10-12 тисяч північнокорейських інженерних військ - це дуже приблизно. Всього, за відкритими даними, у Північної Кореї близько 40-45 тисяч цих інженерних військ, тобто 10-12 тисяч вони не можуть отримати. Цікаво! Попередньо росіяни заплатять за такий ось трансфер орієнтовно 115 млн доларів на рік - начебто і багато, з іншого боку для Росії небагато", - розповів у колишньому співробітник СБУ.

Ступак пояснив, що ці інженерні війська КНДР не будуть на передовій, а будуть будувати укріплення та фортифікації, очищуватимуть території від уламків віддалено від лінії боїв: "Таким чином вони зможуть трохи звільнити російський ресурс. Тепер цією роботою будуть займатися "північнокорейські брати", а ті, кого звільнили, поїдуть на фронт".

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На запитання, чи може КНДР відправити своїх стрільців для допомоги Росії у війні з Україною, військовий експерт відповів: "Подивімося очима Північної Кореї. Якщо вони випустять таку кількість своїх військовослужбовців, таким чином вони перед обличчям Південної Кореї зменшують свій наступальний потенціал, тобто стане менше на 10 тисяч військових, але з ким тоді наступати? Вразливі - десь будуть проблеми. Друга сторона - уявіть ці 10 тисяч виїжджають і вони починають бачити, що є інше життя, інші країни, де люди живуть по-іншому, набагато крутіше навіть попри війну, ніж у Північній Кореї. Потім, коли вони повернуться, можуть виникнути 100-500 тисяч різних питань до влади: а як так, ви ж казали, що там все погано, а тут виявляється, що не так все погано, що гірше у нас".