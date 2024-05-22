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"Вороги України": Стефанчук засудив тих, хто ставить під сумнів легітимність Зеленського

22 травня, 2024 середа
19:14
Суспільство Зеленський, Стефанчук і Шмигаль

У середу, 22 травня, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук засудив тих осіб, які ставлять під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського

Зміст

Про це повідомляє кореспондент LB.ua. 

“Будь-які особи, які сьогодні, в період воєнного стану, ставлять питання легітимності президента України - це вороги України... Я дуже не хочу, щоб політичні гниди розхитували питання легітимності влади в України", – сказав Руслан Стефанчук. 

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Спікер Верховної Ради наголосив, що закон про правовий режим воєнного стану має норму, що всі органи державної влади продовжують діяти до того моменту, поки не буде знято спеціальний режим воєнного стану.

"108 стаття Конституції чітко регламентує момент завершення здійснення повноважень президента. Вони визначаються єдиним моментом - це вступ на посаду наступного президента України", - йдеться у заяві Стефанчука.

  • 20 травня Центр протидії дезінформації попередив про російський фейк, що Володимир Зеленський "не пролонгував, а узурпував владу в Україні".
Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Воєнний стан
Руслан Стефанчук
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