В Охматдиті після атаки РФ частково відновили роботу Центру крові

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"На пʼятий день після терористичної атаки росіян на найбільшу дитячу лікарню України Центр служби крові НДСЛ Охматдит частково відновив свою роботу. Це ще один крок на шляху відновлення надання критично важливих медпослуг в Охматдиті", - написав Ляшко.

За його словами, наразі центр працюватиме лише для забезпечення потреб своїх пацієнтів, евакуйованих до інших медзакладів. Міністр також зазначив, що медичній системі країни кров потрібна завжди.

"Регулярна донація крові є важливою складовою її функціонування в кожній країні. В умовах війни потреба зростає, адже кров і її компоненти постійно потрібні для порятунку і цивільних, і військових", - додав Ляшко.

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Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.