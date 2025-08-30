Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше

В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше

Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
23:06
Суспільство школа в окупації

В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл піде близько 17 тисяч учнів — у понад два рази менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії

Зміст

Про це пише видання "Новини Донбасу" з посиланням на заяву так званого главу Маріуполя Антона Кольцова.

За  даними окупаційної адміністрації, з 1 вересня в школах міста навчатимуться близько 17 тисяч учнів, серед яких 1300 — першокласники. 

Для порівняння, Маріупольська міська рада інформує, що у 2021 році, до початку повномасштабної війни, в українських школах міста навчалося майже 40 тисяч дітей, а до першого класу тоді пішло понад 3600 учнів.

"Наведені загарбниками цифри свідчать, що попри їхні заяви, більшість маріупольців виїхали з міста та не повернулися до окупації. Демографічна ситуація у місті під російським керуванням продовжує залишатися проблемною" - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Маріуполі внаслідок російської блокади було пошкоджено 90% шкіл — із 54 навчальних закладів 19 зазнали критичних ушкоджень, а 9 будівель зруйновано повністю. Багато приміщень використовувалися як укриття під час обстрілів.

  • Директор Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич розповіла, що кількість першокласників в Одесі цього року скоротилася вдвічі у порівнянні з 2021 роком.
